Koronavirüs salgınının noktalanması için ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından tedarik edilen aşılarla birlikte aşılama takvimi genişletildi. 25 Temmuz’dan itibaren 18 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaya başladı. 1 Temmuz’da ise hem sağlık çalışanları hem de 50 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Aşılamanın hızlanması, vatandaşların iş yoğunluğu sebebiyle hastanelere gitmesinin zor olabileceği de göz önünde bulundurularak yerinde aşı dönemi başlatıldı. İstanbullular, randevuları olmadan hangi noktalarda aşı yaptırabileceklerini merak ediyor. Peki, İstanbul aşı noktaları nerelerde?

İstanbul randevusu korona aşısı nerede yaptırılır? İstanbul aşı uygulama alanları

Sağlık Bakanlığı’nın yerinde aşı uygulaması sebebiyle pek çok şehirde gar, havalimanları, otogarlar ve AVM’lerde aşı uygulama alanları açıldı. İstanbul’da da pek çok noktada aşı uygulama alanı kuruldu. Aşı randevusu olmayan vatandaşlar bu noktalarda aşılarını yaptırabiliyorlar.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İki Tren Arası Aşı" uygulaması başlatıldı. Bu uygulamayla birlikte Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında aşı uygulama alanları kuruldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İstanbul Havalimanları’nda da aşı uygulama alanları kuruldu. Hem personeller hem de yolcular randevusuz olarak bu noktalarda aşı olabiliyor.

Üsküdar’da bulunan Harem Otogarı’nda da mobil bir aşı uygulama alanı bulunuyor.

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