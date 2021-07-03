  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fuat Oktay'dan Kemal Sunal mesajı
Yozgat'ta feci kaza: Yaralılar var
47. Hitit Rallisi Ankara'da başladı
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Yaşam İstanbul randevusu korona aşısı nerede yaptırılır? İstanbul aşı uygulama alanları
Yaşam

İstanbul randevusu korona aşısı nerede yaptırılır? İstanbul aşı uygulama alanları

İstanbul’da randevusuz aşı nerede yaptırılır? Sağlık Bakanlığı aşı seferberliği sebebiyle yerinde aşı uygulamasını başlattı. Bu sebeple hastaneler ve sağlık ocaklarının yanı sıra belirli noktalara aşı uygulama alanları kuruldu. Peki, İstanbul’da randevusuz aşı nerede yaptırılır? İstanbul aşı noktaları | Marmaray’da aşı uygulama alanı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 14:36:00 -
İstanbul randevusu korona aşısı nerede yaptırılır? İstanbul aşı uygulama alanları

Koronavirüs salgınının noktalanması için ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından tedarik edilen aşılarla birlikte aşılama takvimi genişletildi. 25 Temmuz’dan itibaren 18 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaya başladı. 1 Temmuz’da ise hem sağlık çalışanları hem de 50 yaş üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Aşılamanın hızlanması, vatandaşların iş yoğunluğu sebebiyle hastanelere gitmesinin zor olabileceği de göz önünde bulundurularak yerinde aşı dönemi başlatıldı. İstanbullular, randevuları olmadan hangi noktalarda aşı yaptırabileceklerini merak ediyor. Peki, İstanbul aşı noktaları nerelerde?

İstanbul randevusu korona aşısı nerede yaptırılır? İstanbul aşı uygulama alanları

Sağlık Bakanlığı’nın yerinde aşı uygulaması sebebiyle pek çok şehirde gar, havalimanları, otogarlar ve AVM’lerde aşı uygulama alanları açıldı. İstanbul’da da pek çok noktada aşı uygulama alanı kuruldu. Aşı randevusu olmayan vatandaşlar bu noktalarda aşılarını yaptırabiliyorlar.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İki Tren Arası Aşı" uygulaması başlatıldı. Bu uygulamayla birlikte Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında aşı uygulama alanları kuruldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İstanbul Havalimanları’nda da aşı uygulama alanları kuruldu. Hem personeller hem de yolcular randevusuz olarak bu noktalarda aşı olabiliyor.

Üsküdar’da bulunan Harem Otogarı’nda da mobil bir aşı uygulama alanı bulunuyor.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?
Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Sağlık

Koronayı atlatanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirenler Sinovac mı Biontech mi olmalı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay