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İstanbul polisinden temizlik operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ruhsatsız 3 silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında arama kararı olan 10 kişi yakalandı.

09 Eylül 2018 Pazar 15:36
İstanbul polisinden temizlik operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül günü 22.00 ile 24.00 saatleri arasında ilçedeki metruk binalar ve iş yerlerine yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, 658 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Metruk binalar ile iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek, 1 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltındaki 10 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 15:36
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