İstanbul’un bazı ilçelerinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde saat kaçta kesintiler yaşanacak?

İstanbul planlı elektrik kesinti saatleri 22 Kasım Salı | Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HANE sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, SERHAT sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah BALABAN CAMİİ, BOYALIK, BUSE, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, YONCALIK, ŞEN sk bölgelerinde 22/11/2022 09:30:00 - 22/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 22/11/2022 09:30:00 - 22/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ETİBANK TESİSLER YOLU sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2041., 2042., 2043., 2045., 2048., 2049., 2050., 2051., 2052., 2053., 2054., 2055., 2056., 2057., 2058., 2083., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111., 2112., 2113., 2114., 2115., 2116., 2117., 2118., 2119., BİRLİK, FATİH, NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., 965., 966., BİRLİK, FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 1016., 1017., 1033., 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1100., 1101., 1102., 967., 968., 969., 970., 971., 974., 975., 980., 983., 985., 986., 988., 989., 990., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998., 999., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk // ESEN bölgelerinde 22/11/2022 00:01:00 - 22/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1072. sk bölgelerinde 22/11/2022 00:01:00 - 22/11/2022 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 22/11/2022 03:00:00 - 22/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1374., 1378., 1383. sk bölgelerinde 22/11/2022 04:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 22/11/2022 04:00:00 - 22/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk / SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, KAVAKLI, LALE 2, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 22/11/2022 10:30:00 - 22/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 22/11/2022 11:30:00 - 22/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50 YIL CADDESİ., 10 YIL CADDESİ., sk bölgelerinde 22/11/2022 11:00:00 - 22/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1118., 21., 26., 27., 28., 29., AHMET YESEVİ, AKBULUT, KARADENİZ, PINARTEPE, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU sk bölgelerinde 22/11/2022 14:00:00 - 22/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 22/11/2022 19:00:00 - 22/11/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/11/2022 23:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce -KURUÇEŞME mah sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah BARBAROS, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU sk / YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 22/11/2022 10:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ZERDE sk bölgelerinde 22/11/2022 14:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, CEVİZLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, KANAT, KARADENİZ, LALEZAR, MENDERES, TAŞLIK, YAMAÇ sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖMER AVNİ mah FEDA ÇIKMAZI, MECLİS-İ MEBUSAN, MERDİVEN, MOLLA BAYIRI, MOLLA ÇELEBİ ÇEŞME ÇIKMAZI, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNEBOLU sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah EMİR NEVRUZ, OLİVYA GEÇİDİ, İSTİKLAL sk / HÜSEYİNAĞA mah MEŞRUTİYET, İSTİKLAL sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ANAFARTALAR, BURAK, DEFNE, GÜNEŞ 1, HİLAL 86, KALENDER, ORKİDE, PARMAKSIZ, SAKIN, SEDEF, SİNEM, YAĞMUR sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 22/11/2022 01:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, GÜREL, KAYINPINAR, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, SAFİR ÇIKMAZI, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, ÇOLAK, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / ÖRCÜNLÜ mah ÖZKAN sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/11/2022 12:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 340., 353., 356. sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah Tunç Caddesi., bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 2288. sk / CUMHURİYET mah NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, DALGIÇ, DEVE KUŞU, GÜVERCİN, TAVUS KUŞU, TURNA sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 2070. sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk bölgelerinde 22/11/2022 13:00:00 - 22/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah NEVİYE sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, NEVİYE, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, SEMİH, TATLIKUYU, TİYATRO, YAHYAPAŞA sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah AYNACI ÇIKMAZI, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DEDEEFENDİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1137., 1148., 1149., 1150., 1174., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., MENDERES sk bölgelerinde 22/11/2022 00:05:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALPER, ARI, DARGIN, FEDAKAR, KAPTANPAŞA, SEDEF, SOKULLU, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 22/11/2022 10:00:00 - 22/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HURMA, LİMON sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, HAYDAR ALİYEV, KEFELİ BAYIRI, KEFELİKÖY BAĞLAR, PARLAK ÇIKMAZI sk / KİREÇBURNU mah BİLLUR ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV sk / PTT EVLERİ mah ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 22/11/2022 00:00:00 - 22/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DEDE KORKUT ARALIĞI, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL, TOPÇUBAŞI BAĞLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, EDİP, KUĞU, KİLYOS sk / ZEKERİYAKÖY mah KALAYCI , YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah ANADOLU, OKULARKASI ÇIKMAZI, SIRMACILAR., ÇAYIR MEZARLIK, ÖZ VADİ sk bölgelerinde 22/11/2022 09:30:00 - 22/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ÇANTA sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKTÜRK, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, HASGÜL, KESTANE, KUŞBURNU, PİLOT, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, İLHAN SELÇUK sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 22/11/2022 00:05:00 - 22/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 137., 89. sk bölgelerinde 22/11/2022 09:30:00 - 22/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 318., 76., 85/10., 85/11., 85/13., 85/15., 85/4., 85/4A, 85/6. sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/1., 55/2., 55/3., 55/6. sk / YEŞİLTEPE mah 55., 55/1., 56/8. sk bölgelerinde 22/11/2022 09:00:00 - 22/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR-09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN

ATAŞEHİR- 11:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SİNEMACILAR, ATTİLA İLHAN, YENİDOĞAN, IŞIKLAR, BEYAZ ÇİĞDEM, NERGİS, ELMALI, EFE, NARTANESİ, PREVEZE, BEYNAZ, HAZAR, KIZILIRMAK, BAHARDALI, ARAS

ÇEKMEKÖY-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BEYKOZ, ZORLU, SEYMENLER ÇIKMAZI, TAŞLI ARMUT, TÜYLÜ ÇAYIR, KÖYİÇİ

ÇEKMEKÖY-22.11.2022 10:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KADİR OVA, GÜRGEN

ÇEKMEKÖY-22.11.2022 14:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ELMA, KUZEY, MOR SALKIM, AKDİKEN, ŞEHİTLİK, ILGIN, BEGONYA, ABELYA, KOCATEPE, MERDAN

KADIKÖY-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak OPERATÖR CEMİL TOPUZLU, DR. KAZIM LAKAY, 18 MART, YOĞURTÇUBAŞI, MAHUR, PROF.DR.HALUK TEZONAR, TIBBİYE

KADIKÖY-13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak UZUN HAFIZ, NEMLİZADE, RIHTIM

KADIKÖY- 14:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÖKAY, FAHRETTİN KERİM GÖKAY

KADIKÖY-5:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak CAFERAĞA MESCİDİ, MODA, MUVAKKITHANE, GÜNEŞLİBAHÇE, DUMLUPINAR

KADIKÖY-10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AVCI, TANZİMAT, DR. ZEKİ ZEREN, İDİL

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ERAYKENT, KOCAYEMİŞ, AŞURE, FINDIK, BAKLA, SARMAŞIK, ŞİFA ÇIKMAZI, MİRAY ÇIKMAZI, LOŞBAHÇE, AKKOR, ŞAİR FUZULİ, YURTCAN, VAKUR

KARTAL- 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YÜREKLİ, TOZANLI, YÜCELEN ÇIKMAZI, DEFNELİ, DEHA, GÖKIRMAK, CANTÜRK, SARMAŞIK

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOPSELVİ, SUNAR, KIVILCIM, YÜZBAŞILAR, FURKAN, EYVAN, ÖZDEŞ, GÜLBEYAZ, VEFALI, PEMBE, MAĞFİRET, ARAS, KONFOR, MAHYA, GÜNDEM, FİRUZ, BERAT, ÇATALAY, BABAYİĞİT, DURUÇAY, ARMUTLU, ATAKUM, ŞEHSUVAR, DİRHEM, EDEBİYAT, EYMEN, ÖZGÜ

KARTAL-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOPSELVİ, TURGUTPAŞA, SUNAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN GÖKHAN YAVUZ, NEVA, OVACIK, ÜN, ORTAÇ, AYLA, BAĞLAR, TOPEL, ORBAY, YENİDÜNYA, TEPE, HAREKET, UMUR, TADIM, GÜLGÜN, KADİM, AYVALIK, SİNAN, DERE, MİNERAL, ÖZGÜMÜŞ, KIVILCIM, FURKAN, EYVAN, CANSEV, GÜLBEYAZ, PERÇEM, BASİRET, PEMBE, DİVAN

KARTAL- 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ

KARTAL-10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT ALİ ŞENER, IŞIKALP, PUSULA, BESİMPAŞA, LEVENT, EMEKTAR, MİNE

KARTAL-11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SEMA, BANKALAR

KARTAL-11:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU, TAŞLI, SEYFİ, HAYDARBABA, GÜLDEMET, BÖĞÜRTLEN, ÜMİT, TAMAY, MANSUR, GÜLER, GAZİ OĞUZ UÇAR, YAZLIK, GÜZİDE, OKUMUŞ

KARTAL- 09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR MUMCU, TAŞLI, SEYFİ, ÜMİT, TAMAY, NADİDE, AYAZMA, GAZİ OĞUZ UÇAR, OKUMUŞ

KARTAL-09:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YILMAZ, TUANA ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, ŞEHİT MUSA AYTAR, YASEMİN, AKCAN, ŞEHİT AYHAN ARSLAN, ERGENEKON, AYYILDIZ, BİNDALLI, GÜLTÜRKLER, BAHÇELİ, KÖPRÜBAŞI, ALİ SU, AKER, GÖKÇE, SULTAN AHMET, MANOLYA, FEZA, ÜSKÜDAR, ÇANAKKALE, HALİTPAŞA, ATALAR, AYDIN, DİCLE, ERCİYES, ŞİRİN, UYAN, ENGİNLER, OZAN, YAYLA, GÖK, ÖĞRETMENLER, GAMZE, ZÜLÜF, MUSLU, ZEYTİNLİK, DESTAN, ÇARDAK, DOĞANSU, AKTI, ARKADAŞ, EVREN, PINAR, KURTOĞLU, SÜMER, EMRAH, ALAÇAM, DİLEK, MENEKŞE, TOMURCUK, GÜL

MALTEPE- 14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SİNEM, ZÜBEYDE HANIM, FİLİZ, GÜRCÜDAĞ, REFAHLIK, SUSAM, TAŞ ÇIKMAZI

PENDİK-22.11.2022 10:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİĞDEMLİ, İKTİSAT, TEMSİL, TOPRAK, TURGUT REİS, ÜLKÜ, MÜSAADE, RENK, SARAYCIK, KILIÇ, VEFA, KEYFİYET, KURUCU, ZEYTİNLİ, ABDİ İPEKÇİ, YAĞIŞLI, TEBLİĞ, ŞİLE, TARKAN, PINARLI KAYA

PENDİK-22.11.2022 09:00 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ERDEM, FİDAN

ŞİLE-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, FIRINYERİ, ÜST KAVAKLAR, AĞIL, DENİZGÜLÜ, ÇIKIŞ, HİDAYET, EMSAL, ERİŞİM

SULTANBEYLİ-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞALGAMLI, EĞİM, YAVUZ SELİM, SARAYBAHÇE, İPEK, İSKİLİPLİ ATIF HOCA, ÇAĞLAR, CEBECİ, EZBER, EZHER, FERİT PAŞA, FİKİR, ÇAMSAKIZI, ENGİN SEVER, DİŞLİ, DOĞANAY, MEKTUP, SAYFİYE, SİYER, SÜTLÜCE, YAYIK, YERLİ, YUVAM, İSLAMOĞLU, TEKKE, HAKDİYEN, HAY, HAZERFEN, SÜMER, HUDEYBİYE, GÖLET, BABİL, COŞKUN, AKİF, EMİRLİ, ÜSTÜN

TUZLA-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA

ÜMRANİYE-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ENVER, EVLAT, BİAT, TERAZİLER, AKADEMİ, ŞEHİT ÜNAL KALAFAT, SEVDALI, BONCUK, İNCESU

ÜMRANİYE-09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HANLI, KÜÇÜKSU, KÖPRÜBAŞI, HAKİKAT, HAKTANIR, HALİFE, MÜMİN, ÜNVAN, YAZGI, YEMENİ, ŞEYH GALİP, BAŞYİĞİT, BAĞLAR

ÜSKÜDAR-22.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BESTEKAR SELAHATTİN PINAR, DOĞANCILAR, KASAP VELİ, SALACAK İSKELE, TUNUSBAĞI, TOPRAKLI ÇIKMAZI, HAREM SAHİL YOLU, İHSAN DİZDAR, AHALİ, MUHTAR TAHSİN ŞAHİN, HALK DERSANESİ, SALACAK İSKELE ARKASI, HALK, MANASTIRLI İSMAİL HAKKI, SÜMBÜLZADE, RAMAZANOĞLU, DAVUTOĞLU, OYMASARAY ÇIKMAZI, HACI AHMETPAŞA ÇIKMAZI

ÜSKÜDAR-22.11.2022 10:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REŞATBEY, TURİSTİK ÇAMLICA