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Aktüel Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı
Aktüel

Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2020"de ödül kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi, ATG Alışveriş Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar görülebilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:42:01 -
Istanbul Photo Awards 2020'nin ilk sergisi başkentte açıldı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı tarafından Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2020'de ödül alan fotoğraflardan seçkinin yer aldığı ilk sergi, Ankara'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi, bünyesinde "Türkiye'nin ilk ulaşım üssü" projesi olarak hayata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garı'nı bulunduran ATG Alışveriş Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar görülebilecek.

Istanbul Photo Awards 2020'de "Yılın Fotoğrafı" ödülünü, Filistinli foto muhabiri Yik Fei Lam'ın New York Times için çektiği "Hong Kong Protestoları" isimli fotoğraf kazandı.

Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk 3'e giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, yaklaşık 100 ülkeden 10 binden fazla fotoğraf başvurusu yapıldı.

Filistin'den Endonezya'ya kadar farklı ülkelerde yaşanan protesto, çatışma, çevre felaketi, spor faaliyetleri ve insan hikayelerini ele alan çalışmalara 12 ödül verildi.

Her yıl dünya genelinde tanınmış profesyonel fotoğrafçıların başvurduğu yarışmanın 2021 yılı duyuruları önümüzdeki günlerde yapılacak.

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