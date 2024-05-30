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Gündem İstanbul Pendik'te binlerce kişi katile karşı yürüyecek!
Gündem

İstanbul Pendik'te binlerce kişi katile karşı yürüyecek!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 18:57:00 - 2024-05-30 22:16:12
İstanbul Pendik'te binlerce kişi katile karşı yürüyecek!

İstanbul'un Pendik ilçesinde siyonist İsrail'e karşı yürüyüş düzenlenecek.

Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım niteliğinde saldırılarını sürdüren İsrail, kentte yaşayan Filistinlileri "güvenli bölge" diyerek Refah'a göçe zorladı.

Yerlerinden edilen 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah da işgalci ordu tarafından bombalanıyor.

Tamamı sivillerden oluşan çadır kente yönelik bombardıman ise sabırları taşıran son damla oldu.

İstanbul Pendik'te de bu akşam binlerce kinin katılımıyla İsrail protesto edilecek.


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Gözdağı Gençlik Platformu'nun öncülüğündeki Özgür Filistin Buluşması, Gözdağı Meydanı'nda saat 21:00'da gerçekleşecek. Protestoya çeşitli STK'lar da destek verecek.

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