İstanbul pazar gününe sakin uyandı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessiz ve sakinliğin hakim olduğu bir pazar yaşanıyor.

İstanbullular, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Türkiye'nin nüfusu en yüksek şehri olan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar, cadde ve sokaklar pazar sabahı boş kaldı.

Kentte adım atanların ilk duraklarından biri olan Eminönü, Sultanahmet ve Beyazıt'ın meydanları sessizliğe bürünürken, bu semtlerin caddelerinde yalnızca görevlilerin araç kullandığı görüldü.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise bu pazar sabahı da turistlere kaldı. Normal günlerde insanların adım atmakta zorlandığı İstiklal Caddesi'nde pasaport ve izin belgesi olan turistler, gönüllerince yürüyüş yapma imkanı buldu.

Boğaz manzarasıyla ünlü Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahilleri de kısıtlama dolayısıyla en sakin günlerini yaşıyor. Bu semtlerde de sadece evcil hayvanlarını sokağa çıkaran kişiler ile yine yabancı turistlerin dolaştığı gözlendi.

- Polis ekipleri denetim yaptı

Polis ekipleri de ana arter ve kavşaklarda uygulama noktaları kurarak denetim yaptı. Yaya ve araçlarla da denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Öte yandan vatandaşlar, hafta sonları saat 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı kalmak koşuluyla kasap, manav, market ve fırın ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.



Beykoz'da hizmete veren bir markete yürüme mesafesinde ikamet eden vatandaşlar, alışveriş yapmak için zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

İlçede sahiller ile ana yolların sakin olduğu, vatandaşların genel olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Polis, ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında trafikte seyir halinde olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Bu arada kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında kısmi olarak yoğunluk oluşturdu.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, saat 11.00 itibarıyla şehir içi trafik yüzde 6 olarak ölçüldü.

- İzin evrakı olmadan dışarı çıkanlara ceza kesildi

D100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda uygulama noktası oluşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, mazeret izni olmadan dışarı çıkan araç sürücülerine ve yolculara İl Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL, birden fazla yolcu taşıyan araçlardaki maskesiz kişilere ise 900 TL para cezası kesiyor.

Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik hakimdi.

Bu ilçelerde de ikametlerine yakın esnaflardan alışveriş yapan vatandaşlar dışında insanların evlerinde vakit geçirdiği görüldü.

Sakinliğin hakim olduğu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da D100 üzerinde ve ana caddelerde sınırlı sayıda aracın trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.

Bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanırken, kimilerinin duraklarda beklediği görüldü.

Esnafların hizmet vermeye başladığı saat 10.00'dan itibaren vatandaşlar, günlük ihtiyaçları için dışarı çıktı.