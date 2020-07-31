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İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler koyuldu

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu Arife Günü de devam etti. Bayramı iş dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralı zaman zaman ihlal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 00:16:00 -
İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu! Ek seferler koyuldu

Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenler İstanbul Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu.

Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otogarda adım atacak yer kalmazken vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Otobüs firmaları da yaşanan yoğunluk nedeniyle ek sefer koydu. Bayramda memleketine kurban kesmek için giden Muharrem Alkan, "Niğde'ye kurbanı kesmeye gidiyoruz. Bileti 20 gün önceden aldık ama şu anda bilet almak sıkıntı. Burası kalabalık, sosyal mesafe diye bir şey yok" dedi.

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