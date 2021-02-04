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Yaşam İstanbul nüfusu İstanbul’un nüfusu kaç 2021
Yaşam

İstanbul nüfusu İstanbul’un nüfusu kaç 2021

İstanbul’un nüfusu ne kadar güncel | TÜİK, 2020 yılı Türkiye nüfusunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Peki, İstanbul’da kaç kişi yaşıyor? İstanbul nüfusu 2021

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:34:00 -
İstanbul nüfusu İstanbul’un nüfusu kaç 2021

2021 İstanbul nüfusu güncel | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı. 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Pek çok kişi İstanbul’un nüfusunu araştırıyor. Peki, İstanbul’da kaç kişi yaşıyor?

İstanbul nüfusu İstanbul’un nüfusu kaç 2021

İstanbul'un nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

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