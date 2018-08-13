İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirildi. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen narkotik polisinin, bazı adresleri ve uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilleri adım adım izlemeye aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından dedektör köpeklerin de yer aldığı eş zamanlı operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu trafiğindeki bağlantıları tespit edilen bazı şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonun başka illerde gerçekleştirilip gerçekleşmediği henüz bilinmezken, gözaltına alınan şüpheli sayısı ve uyuşturucu miktarı ise öğrenilemedi. Operasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor.