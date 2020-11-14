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Gündem İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler
Gündem

İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler

İstanbul metrosunda ulaşımın henüz açıklanmayan bir sebeple bir saatten uzun süre aksaması, insan kalabalıklarına yol açarak koronavirüse davetiye çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:59:00 - 2020-11-14 20:05:03

İstanbul metrosunda bir saati aşan bir aksama meydana geldi. Aksamanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaşanan insan kalabalığı koronavirüse davetiye çıkarttı.

'Yirmi dakika trende bekledik'

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, Şirinevler metro durağında çektiği görüntüleri paylaştı. Duraktaki yolcular bir saatten fazla süre içeri alınmazken oluşan kalabalık ise adeta koronavirüse davetiye çıkarttı. Görüntülerde yolcuların açıklama yapılmamasına sinirlenerek tepki gösterdikleri gözlendi. Yeniakit.com.tr ihbar hattına konuşan vatandaş, "Araç biz trene bindikten sonra yaklaşık yirmi dakika hareket etmedi. Sonra da trenden inmemiz şeklinde anons yapıldı. Metro girişinde de tren istasyonunda da yoğun bir kalabalık oluştu. Sağlığımızı tehdit ettikleri gibi açıklama da yapmadılar." diye konuştu.

 

 

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