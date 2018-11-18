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İstanbul metrosunda feci kaza! Seferler durdu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının Zeytinburnu durağında, raylara düşen kadın ağır bir şekilde yaralandı. Meydana gelen olay sonrası metro seferleri bir süreliğine durduruldu.

18 Kasım 2018 Pazar 20:48
İstanbul metrosunda feci kaza! Seferler durdu

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı Zeytinburnu istasyonunda, perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen kadın, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu istasyonda peronda bekleyen yolcular arasında bulanan bir kadın, araç perona yaklaştığı sırada düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Trenle peron arasında sıkışan kadın, istasyonda bulunan görevliler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Yenikapı istikametinde bir süre aksayan seferler yeniden başladı.

Bu arada, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 20:48
  1. Metro
  2. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı

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