İstanbul merkezli ‘tetikçi’ operasyonunda 8 gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, 4 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul merkezli, Ankara’yı da kapsayan 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.