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Aktüel

İstanbul merkezli Bylock operasyonunda 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda aranan 73 şüpheliden 28’i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:41:22 -
İstanbul merkezli Bylock operasyonunda 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda aranan 73 şüpheliden 28’i yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla tespit edilen 73 şüpheliden 28’inin yakalandığı bildirildi.


Yürütülen soruşturma kapsamında toplam aranan 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu, bunlardan 33 şüphelinin yurt dışına kaçtıkları belirlendi.


İddiaya göre FETÖ’ye bağlı olan kadın polislerden sorumlu örgütün sözde ‘abla’ olarak konumlandırdığı Z.B.’nin de yakalananlar arasında bulunduğu kaydedildi.

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