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Aktüel İstanbul merkezli 8 ilde yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni verdiği belirlenen 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
Aktüel

İstanbul merkezli 8 ilde yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni verdiği belirlenen 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 07:04:33 -
İstanbul merkezli 8 ilde yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni verdiği belirlenen 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
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