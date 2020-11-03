İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da bulunduğu bir ağın, birçok yabancı uyrukluya düzensiz olarak oturma izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların il göçünde randevusuz ve sırasız işlem gördüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 10'u yabancı, 14'ü memur olmak üzere 83 kişiyi yakalamak için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda zanlının yakalandığı ve adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.