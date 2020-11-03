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Aktüel İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu
Aktüel

İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 07:43:00 -
İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da bulunduğu bir ağın, birçok yabancı uyrukluya düzensiz olarak oturma izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların il göçünde randevusuz ve sırasız işlem gördüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler, 10'u yabancı, 14'ü memur olmak üzere 83 kişiyi yakalamak için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda zanlının yakalandığı ve adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.

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