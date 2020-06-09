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Aktüel

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:32:30 -
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.



İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 33 kişi yakalandı.

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