İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DHKP/C ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, 30 Mart’ta İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Erzurum illerindeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu, terör örgütü DHKP/C ile bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle aranan 22 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bir 9 mm tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ve çeşitli dokümanların ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlandı.

Sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesine sevk edildi. Zanlılar, ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından sorgulandı. Şüpheliler arasındaki 1 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

3 şüpheli tutuklandı

Geri kalan 13 şüpheli, sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Söz konusu kişilerden A.E., Ç.A. ve A.T. isimli 3 şüpheli, mahkeme tarafından “terör örgütüyle bağlantılı olmak”, “yardım ve yataklık” suçlarından tutuklanırken, 10 şüpheli ise “Adli Kontrol” kararıyla serbest bırakıldı.