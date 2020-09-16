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Aktüel İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu
Aktüel

İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 132 şüpheliden 106'sı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:17:01 -
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 82'si muvazzaf asker olmak üzere 132 şüpheliden 106'sı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'den ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda şüphelilerden 106’sı gözaltına alındı. Diğer 26 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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