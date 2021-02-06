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Aktüel İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu
Aktüel

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 18:53:00 -
İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi. 154 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 114 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 114 kişiden 33'ü ifadesinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 81 kişiden 43'ü tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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