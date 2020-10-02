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Aktüel İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi
Aktüel

İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

Ankara ve Bursa'yı da kapsayan baskınlarda yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 07:34:23 -
İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, İstanbul merkezli 3 ilde sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenledi.

Esenyurt Meydanı'nda taksiciler arasında yolcu alma tartışmasıyla başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda üç taksicinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

İstanbul, Bursa ve Ankara'da ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, çalışanlar ve taksiler ekiplerce arandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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