Bu kamera piyasayı siler süpürür! Samsung Galaxy S26 serisinden heyecan verici kamera hamlesi

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisini 25 Şubat’ta tanıtması bekleniyor. Lansman tarihi yaklaşırken, şirket telefonların tanıtım videolarını ardı ardına yayınlamaya başladı. En son yayınlanan üç video cihazların kamera yeteneklerine işaret ediyor.

Daha gelişmiş yakınlaştırma ve daha iyi gece çekim performansı

İlk videoda bir kişinin bir köpeği 5x ya da 10x’in çok ötesinde yakınlaştırarak çektiği görülüyor. Bu da daha gelişmiş yakınlaştırma yeteneklerine işaret ediyor. Ancak videodaki küçük yazıda, görüntünün arka planının yapay zeka ile üretildiği belirtiliyor.

Sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra, 50 MP çözünürlüğündeki 5x periskop kamerasını koruyacak ancak daha geniş bir diyafram açıklığına sahip olacak. Öte yandan, Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modellerinde 3x telefoto kameranın 10 MP mi yoksa 12 MP mi olacağı konusunda çelişkili bilgiler bulunuyor. Bu nedenle Samsung’un, daha uygun fiyatlı modellerde daha iyi yakınlaştırma için yazılıma ve yeni işlemcilere daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.

İkinci tanıtım videosunda loş ışıklı bir ortamda dans eden bir DJ görülüyor. Videonun açıklamasında ise telefonların “gecenizi aydınlatabileceği” vurgulanıyor. Bu ifade, Samsung’un önceki amiral gemilerinde kullandığı Nightography markasıyla ilişkilendirilen düşük ışıkta daha gelişmiş video performansına işaret ediyor.

Üçüncü videoda ise gece elinde maytap bulunan bir kadın yer alıyor. Video açıklamasında “Karanlık görünüyor, parlak çekiyor” ifadesi kullanılıyor. Her üç videoda da Galaxy S26 serisinin karakteristik kamera tasarımı ve “AI phone” vurgusu dikkat çekiyor.

Tüm bu paylaşımlar, yeni modellerde özellikle düşük ışıkta video çekimi ve gelişmiş zoom özelliklerinin ön planda olacağını gösteriyor. Daha önceki sızıntılar da Galaxy S26 serisinin APV kodek desteği sayesinde video tarafında önemli iyileştirmeler sunacağını öne sürmüştü. Ayrıca S26 Ultra modelinin daha geniş diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera ile gelebileceği de konuşuluyor.