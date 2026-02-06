Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Mayo Clinic'ten Dr. Ronald Petersen, hafif bilişsel bozukluk ile normal yaşlanma arasındaki ince çizgiye işaret etti. Dr. Petersen, "Eğer bir kişi anahtarlarını nereye koyduğunu unutuyorsa bu normaldir; ancak anahtarın ne işe yaradığını karıştırıyorsa veya çok iyi bildiği bir yolu bulamıyorsa bu ciddi bir sinyaldir" diyerek uyarıda bulundu.