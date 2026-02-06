  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık düğmeye bastı! Emeklilik sisteminde köklü değişiklik: Maaş makası kapanıyor Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde Ünlü yönetmenin adı da belgelerden çıktı: Beyaz Saray ziyaretinde Epstein parmağı Suudi Arabistan bu olayla çalkalanıyor: Harekete geçtiler! Büyük tepki var! O gelişme akıllara getirdi ünlü ismi ama... Galatasaray 10 kuralı için Frattesi'den vazgeçti Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda Kalp hastalığı çocuk yaşta başlıyor: 10 kritik belirtiye dikkat!
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Bilim dünyası, Alzheimer'ın şifresini çözmek için yoğun uğraşlar verse de unutkanlıkla ilgili bu detayları mutlaka iyi değerlendirip iyi analiz etmekte yarar var...

#1
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Uzmanlar, günlük rutinlerdeki küçük aksaklıkların büyük bir yıkımın öncü sarsıntıları olabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Modern tıbbın en büyük bilmecelerinden biri olan Alzheimer ve bilişsel gerileme üzerine yapılan son araştırmalar, hastalığın seyrini değiştirebilecek yeni bulguları gün yüzüne çıkardı.

#3
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bu "sessiz istila" artık sadece yaşlılığın doğal bir sonucu olarak değil, erken müdahale ile yönü değiştirilebilecek bir süreç olarak ele alınmaya başlandı.

#4
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Bilim dünyası, Alzheimer ve nörodejeneratif hastalıkların şifresini çözmek için genetik kodlardan yaşam tarzı mimarisine kadar uzanan devrim niteliğinde bir döneme girdi.

#5
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Uzmanlar, günlük rutinlerdeki küçük aksaklıkların büyük bir yıkımın öncü sarsıntıları olabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

#6
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Geçtiğimiz dönemde yayımlanan kapsamlı çalışmalar, beyin sağlığında "nöroplastisite" kavramının önemini bir kez daha kanıtladı. Özellikle amyloid plaklarının beyinden temizlenmesi üzerine odaklanan yeni nesil ilaç tedavileri, hastalığın ilerleme hızını yavaşlatma noktasında umut verici sonuçlar ortaya koydu.

#7
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Harvard Tıp Fakültesi'nden Nöroloji Profesörü Dr. Rudy Tanzi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alzheimer'ın aslında semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce başladığını vurguladı.

#8
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Dr. Tanzi, "Beyindeki patolojik değişimler, ilk unutkanlık belirtisinden 20 yıl önce şekillenmeye başlıyor. Bu süreçte yaşam tarzı müdahaleleri, genetik yatkınlığın önüne geçebilir" sözleriyle erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti.

#9
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Her unutkanlığın Alzheimer olmadığını belirten uzmanlar, günlük hayatı aksatan belirli değişimlerin izlenmesi gerektiğini belirtti.

#10
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Mayo Clinic'ten Dr. Ronald Petersen, hafif bilişsel bozukluk ile normal yaşlanma arasındaki ince çizgiye işaret etti. Dr. Petersen, "Eğer bir kişi anahtarlarını nereye koyduğunu unutuyorsa bu normaldir; ancak anahtarın ne işe yaradığını karıştırıyorsa veya çok iyi bildiği bir yolu bulamıyorsa bu ciddi bir sinyaldir" diyerek uyarıda bulundu.

#11
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

HANGİ SORULAR SORULMALI? Beyin fonksiyonlarında bir gerileme hissedildiğinde sorulması gereken temel sorular şunlardır:

#12
Foto - Unutkanlık başka hastalıkların habercisi mi? Bu çağrıya kulak verilmeli artık...

Zaman ve Mekan Algısı: Bugünün tarihini veya bulunduğum yeri hatırlamakta zorlanıyor muyum Karmaşık İşlemler: Fatura ödeme veya yemek yapma gibi sıralı adımlar gerektiren işlerde hata yapıyor muyum? Kelime Bulma Güçlüğü: Konuşma sırasında çok basit kelimeleri seçmekte zorluk yaşıyor muyum? Sosyal Geri Çekilme: Hobilerimden ve arkadaş çevremden sebepsiz yere uzaklaştım mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının hemen ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından Fen..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!
Gündem

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teç..
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!
Gündem

Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor!

Türkiye’nin emperyalist işgalci İsrail ve müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı ayrılıkçı terör örgütlerine karşı Sudan’a gider..
Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Gündem

Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi haline geldi. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum ins..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23