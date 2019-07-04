0553 313 94 23

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman başlıyor?

İstanbul Medipol ÜniversitesiHazırlık Koordinatörlüğü bölümünde görevlendirilmek üzere 12 öğretim görevlisi alımı yapıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartlarında Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olma şartı aranmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman başlıyor?

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman başlıyor?

İstanbul Medipol Üniversitesi  Hazırlık Koordinatörlüğü bölümünde görevlendirilmek üzere 12 öğretim görevlisi alımı yapıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartlarında Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olma şartı aranmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman başlıyor? 

İstanbul Medipo Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 04.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 19.07.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.07.2019

Sınav Tarihi : 24.07.2019

Sınav Sonuç Tarihi : 25.07.2019

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)

• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş

• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)

• ALES Belgesi (En az 70 puan alması gerekir)

• Yabancı Dil Belgesi (En az 80 puan alması gerekir)

• Tecrübe Belgesi (onaylı)

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

*Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı

süresinde üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları www.medipol.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Kampüs, Hazırlık Koordinatörlüğü (Dil Okulu), Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul adresine gönderilecektir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
  1. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman başlıyor?
  2. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları
  3. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Başarı ödüllendirilmeli”
    1. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Başarı..
    2. Erzincan su samurları balık avlarken..
    3. 136 gözaltı 111 polis yaralı!..
    4. Rumlar terör örgütü PKK'ya kucak açtı
    5. 5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı
    6. Akademisyenlerden Başkan Yavaş’a..
    7. Demirözü Baraj Gölü’ne yerli ve..
    8. Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli..
    9. Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Asya borsaları
    11. (Özel) Yarım asırlık demirci Nuh..
    12. Muğla 3,5 milyon arı kovanını ağırlıyor
    13. "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen..
    14. (Özel) Bu koyunların doğmamış kuzuları..
    15. Kızı sokak ortasında bıçaklanan baba:..
    16. İzmir’de fuhuş şebekesine balyoz gibi..
    17. GRAFİKLİ - Kazakistan stratejik..
    18. Son kurban CHP'li isim oldu! 2 milyon..
    19. Dünya çocuklarını Bursa giydiriyor
    20. 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik..
    21. Binlerce yıllık fosil değil, tarihi..
    22. Ceyhan Belediyesi’nde 5’i engelli..
    23. Yenilenen Lale Caddesi trafiğe açıldı
    24. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    25. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    26. Yıldız Entegre, VarioDor ürün..
    27. Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat..
    28. 2013 yılındaki hakimlik sınavında..
    29. Pazaryeri’nde muhtarlara bilgilendirme..
    30. Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”