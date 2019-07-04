İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Koordinatörlüğü bölümünde görevlendirilmek üzere 12 öğretim görevlisi alımı yapıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartlarında Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olma şartı aranmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman başlıyor?

İstanbul Medipo Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 04.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 19.07.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.07.2019

Sınav Tarihi : 24.07.2019

Sınav Sonuç Tarihi : 25.07.2019

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki

şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)

• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş

• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)

• ALES Belgesi (En az 70 puan alması gerekir)

• Yabancı Dil Belgesi (En az 80 puan alması gerekir)

• Tecrübe Belgesi (onaylı)

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

*Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı

süresinde üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları www.medipol.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Kampüs, Hazırlık Koordinatörlüğü (Dil Okulu), Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul adresine gönderilecektir.