İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyeleri alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacak.
Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için:
(https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), “Formlar” sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)
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