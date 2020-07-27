İstanbul Medipol Üniversitesi burslu bölümleri 2020 kontenjanlar
İstanbul Medipol Üniversitesi burslu bölümleri 2020 kontenjanlar merak ediliyor. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde burslu okumak isteyenler için burs imkanları nedir? İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve İstanbul Medipol Üniversitesiİ Başarı Sıralamaları 2020 ve İstanbul Medipol Üniversitesi burslu bölümleri haberimizde...
İstanbul Medipol Üniversitesi burslu bölümleri 2020
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Özel Üniversite ücretleri ne kadar?
Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.