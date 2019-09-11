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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda diş hekimliği, edebiyet, eğitim bilimleri, siyasal bilgiler fakültesinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Medeniyet Üniversitesi alımları ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte İstanbul MedeniyetÜniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:52
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda diş hekimliği, edebiyet, eğitim bilimleri, siyasal bilgiler fakültesinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Medeniyet Üniversitesi alımları ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte İstanbul Medeniyet  Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan akademik personel alım ilanında “Üniversitemiz Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi profesör alım başvuru şartları

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. Maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi doçent ve doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. Maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış eğitim belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.”

ilan detayları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:52
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