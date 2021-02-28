İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak “Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 24 üncü maddesinde istenen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında “Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi.

Başvurular 28.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılabilecek.

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