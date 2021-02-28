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Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak
Ekonomi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre Profesör öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:54:00 -
İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda konuyla ilgili olarak “Başvurunun  kabul  edilebilmesi  için  01.01.2021  tarihinden  itibaren  yürürlüğe  giren  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi’nin  24  üncü  maddesinde  istenen  şartların  yerine  getirilmesi  gerekmektedir.  Adayların,  anılan  yönerge  5  inci  maddesi  kapsamında  başvuru sırasında  “Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Atamalarda  ve  Akademik  Yükseltmelerde  Aranan  Koşulların  Sağlandığına  İlişkin  Bildirim  ve  Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi.

Başvurular 28.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılabilecek.

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