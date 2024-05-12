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Gündem İstanbul Maltepe’de sahile gitmek bile artık parayla! Ekrem İmamoğlu gözünü vatandaşların cebine dikti
Gündem

İstanbul Maltepe’de sahile gitmek bile artık parayla! Ekrem İmamoğlu gözünü vatandaşların cebine dikti

Yeniakit Publisher
2024-05-12 12:01:00 - 2024-05-12 12:14:29

Yerel seçim döneminde İstanbullulara özellikle İSPARK’ın ücretsiz olacağı vaadi sunan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Maltepe sahildeki park alanlarını İSPARK’a çevirdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe sahildeki boş alan ve kafe önlerindeki cepleri tabela dikerek İSPARK bölgesi ilan etti. Piknik yapmak isteyen, deniz kenarında yürüyüş yapmak isteyenler araçları için artık para ödeyecek.

Vatandaşın yararına ne varsa her şeyi ücretli hale getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, bu seferde gözünü sahildeki park alanlarına gitti. Artık Maltepe’de sahil kenarlarındaki ceplere, kafe önlerine araç park etmek için ücret ödenecek.

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Yorumlar

Ne İşiniz Var Sahilde

Oturun evinizde.

Alı

Aynen oyle sadece Maltepe degıl bır cok sahil boyle arabayla sahillere gitmek paralı oldu mustahaktır bu İstanbul halkına dagı tası paralı yapsa da nasıl olsa yine bana oy veren saftırıkler cok dusuncesı ile kafasına göre at kosturuyor
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