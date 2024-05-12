İstanbul Maltepe’de sahile gitmek bile artık parayla! Ekrem İmamoğlu gözünü vatandaşların cebine dikti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe sahildeki boş alan ve kafe önlerindeki cepleri tabela dikerek İSPARK bölgesi ilan etti. Piknik yapmak isteyen, deniz kenarında yürüyüş yapmak isteyenler araçları için artık para ödeyecek.

Vatandaşın yararına ne varsa her şeyi ücretli hale getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, bu seferde gözünü sahildeki park alanlarına gitti. Artık Maltepe’de sahil kenarlarındaki ceplere, kafe önlerine araç park etmek için ücret ödenecek.