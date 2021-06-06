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Ekonomi İstanbul Kültür Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Kültür Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 5 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 15:00:00 -
İstanbul Kültür Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Kültür Üniversitesi ilanda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacak.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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Yorumlar

Neron11

Hdp'ye gık çıkaramayan ülkücü eskileri mhp'yi ak partiye baston olarak suçlamaktadır, peki acaba hiç kendileri ne durumda bir dakika durup düşünüyorlarmı, yahu sizin destekledikleriniz pkk'ya bakanlık verelim diyor, bölünme anayasası yapıyor sizde çıt yok, bumudur ülkücülük, siz ülkücülüğü çok yanlış anlamışsınız, ülkücülük her şartta devletten yana olmaktır, teröristin dostu olmak değil
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