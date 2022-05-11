  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Madem öyleydi neden istifa etmedin? Davutoğlu'ndan 7 yıl sonra Alevi kışkırtması

İETT otobüsü ve tramvay çarpıştı çok sayıda yaralı var

Altın öngörülerinde yanılmayan Mert Başaran’dan yeni tahmin: Bunu yapan kazanır

ABD basını Bayraktar'a övgü yağdırdı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu!

Kuytul grubunda niye kimse konuşmuyor?

Yeni pasaportlardaki detay Yunan'ı çıldırttı

Kaçırılan, işkenceye uğrayan ve zorla senet imzalattırılan işadamı Sarısaçlı Akit’e konuştu! Kuytul işkenceci

Kavala ve avanesinin tutukluluğu hukuki! Kavala’nın fonladığı sapkın dernekler de soruşturulsun!

Millet İttifakı seçmeni son seçim anketinde gazı verdi! İşte Erdoğan'ın karşısına çıkmasını istedikleri o isim

'Karadeniz'den günde 10 milyon metreküp doğalgaz çıkartılacak'
Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi ilanla duyurduğ birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:56:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili Dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: İlanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL

Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 11.05.2022

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 25.05.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 26.05.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 27.05.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.05.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay