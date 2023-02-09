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Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alıyor
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alıyor

İstanbul Kent Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 15:07:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar hazırladıkları evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili Dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Adres: Profesör ve Doçent kadroları, Diş Hekimliği Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Ortak Dersler başvuruları için;

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL

Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu başvuruları için; İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü, Merkez, Cendere Cad. No: 24 34406, Kağıthane/İSTANBUL

Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.

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