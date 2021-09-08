TOKİ '50 Bin Sosyal Konut' kapsamında İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimleri, TOKİ’nin Facebook sayfasından canlı yayımlandı. Peki, TOKİ isim listesi nasıl öğrenilir?

İstanbul Kayabaşı TOKİ konutları kura sonuçları

Merakla beklenen Kayabaşı TOKİ kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ web sitesinden yayımlanan listelerden sonuçları kontrol edebilir ya da e devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca TOKİ kura sonuçlarının ardından başvuru sırasında belirttiğiniz telefon numarasında SMS ile kurada isminizin yer alıp almadığını bildiriyor.

3+1 kuralarında isimleri çıkan vatandaşlardan bazıları şöyle:

Mehmet Ali Deniz

Batuhan Demir

Musa Yüksel

Pakize Nur Yıldırım

Ömer İsmailoğlu

Ertuğrul Doğa

İrfan Doğan

Nuri Solmaz

Mehmet Ali Yıldırım

Faruk Taş

Nebahat Mutlu

Figen Şen

Cennet Canan Koç Ertürk

Merziye Katılmaz

Zeynep Polat

Hamza Öztürk

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E DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ para iadesi ne zaman yapılıyor? TOKİ projesine başvuru yapanlar ve kurada ismi çıkmayanlar paralarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır.