İstanbul Kayabaşı TOKİ konutları kura sonuçları
TOKİ kura sonuçları | TOKİ '50 Bin Sosyal Konut' kapsamında İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi kura çekimi gerçekleşti. TOKİ başvurusunda bulunanlar ise sonuçları araştırmaya başladı. TOKİ kura sonucu sorgula | TOKİ kuraları canlı izle | TOKİ Kayabaşı isim listesi
TOKİ '50 Bin Sosyal Konut' kapsamında İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimleri, TOKİ’nin Facebook sayfasından canlı yayımlandı. Peki, TOKİ isim listesi nasıl öğrenilir?
İstanbul Kayabaşı TOKİ konutları kura sonuçları
Merakla beklenen Kayabaşı TOKİ kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ web sitesinden yayımlanan listelerden sonuçları kontrol edebilir ya da e devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca TOKİ kura sonuçlarının ardından başvuru sırasında belirttiğiniz telefon numarasında SMS ile kurada isminizin yer alıp almadığını bildiriyor.
3+1 kuralarında isimleri çıkan vatandaşlardan bazıları şöyle:
Mehmet Ali Deniz
Batuhan Demir
Musa Yüksel
Pakize Nur Yıldırım
Ömer İsmailoğlu
Ertuğrul Doğa
İrfan Doğan
Nuri Solmaz
Mehmet Ali Yıldırım
Faruk Taş
Nebahat Mutlu
Figen Şen
Cennet Canan Koç Ertürk
Merziye Katılmaz
Zeynep Polat
Hamza Öztürk
TOKİ WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
E DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ para iadesi ne zaman yapılıyor? TOKİ projesine başvuru yapanlar ve kurada ismi çıkmayanlar paralarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden geri alabilecektir.
TOKİ nedir?
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır.