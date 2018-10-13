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İstanbul Kartal'da virajı alamayan TIR devrildi

Kartal'da Kaza Sanayi Caddesi Kartal Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada virajı alamayan meyve suyu yüklü TIR yan yattı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:29
İstanbul Kartal'da virajı alamayan TIR devrildi

Kaza Sanayi Caddesi Kartal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Eker'in kullandığı 01 ABH 266 plakalı meyvesuyu yüklü TIR viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken polis ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen TIR'daki meyve suları çağırılan başka bir TIR'a taşındı. Devriler araç  çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. 
 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:29
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