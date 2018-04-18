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İstanbul Kadıköy'de laf atma kavgası! Yaralılar var

İstanbulKadıköy'de laf atma yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:23
İstanbul Kadıköy'de laf atma kavgası! Yaralılar var

Caferağa Mahallesi Kadife Sokak'ta bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında "laf atma" yüzünden kavga çıktı. Bıçak ve şişelerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgayla ilgili şüpheli R.K, gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli R.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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