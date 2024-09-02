İstanbul, İzmir ve 5 ilde alarm! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, ilerleyen iki saatlik periyotta Manisa il geneli ile İzmir'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

MGM'den yapılan açıklamada, yarın sabah İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.