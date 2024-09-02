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Gündem İstanbul, İzmir ve 5 ilde alarm! Çok kuvvetli geliyor
Gündem

İstanbul, İzmir ve 5 ilde alarm! Çok kuvvetli geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 00:26:00 -
İstanbul, İzmir ve 5 ilde alarm! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) gece yarısı flaş uyarı geldi. MGM, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, ilerleyen iki saatlik periyotta Manisa il geneli ile İzmir'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

MGM'den yapılan açıklamada, yarın sabah İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

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