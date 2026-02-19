İstanbul-İzmir Otoyolu'nda toprak kayması: Dev yol çift taraflı kapatıldı!
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu güvenlik gerekçesiyle her iki yönde ulaşıma kapatıldı.
Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide yaşanan toprak kayması, otoyolun 3 şeridini tamamen trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda otoyol jandarması, asayiş ve Karayolları ekibi sevk edildi.
YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Ekipler, yeni bir heyelan riskine karşı otoyolu çift taraflı olarak araç geçişine kapattı. Karayolları ekipleri, kapanan şeritleri temizlemek ve ulaşımı normale döndürmek için bölgede yoğun bir çalışma başlattı.