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Aktüel

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi: "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek."

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:30:43 -
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi: "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek."
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