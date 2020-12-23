İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim ortamlarında kan bağışı ile ilgili farkındalık oluşturulması ve toplumdaki algılarının pozitif yönde değişmesi hedefiyle "Ziller Hayat Kurtarmak İçin Çalıyor Projesi" yürütülüyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ın iş birliğinde, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kampanya düzenlendi. Kampanya kapsamında müdürlük çalışanları Çapa Kızılay Kan Merkezinde kan verdi.

Kampanyaya İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il milli eğitim müdür Yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, maarif müfettişleri, şube müdürleri, Fatih ilçesi okul yöneticileri ve personel destek verdi.

Kan bağışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, yoğun kan ihtiyacının olduğu bir dönemde kan bağışına katkı sunan herkese duyarlılıkları için teşekkür ederek, eğitimcilerin kan bağışlamasının toplumda bu konuda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türk Kızlay'ın Türkiye'nin çeşitli yerlerinde her gün kan bağışı aldığını belirten Yazıcı, kan bağışı kampanyalarının kısa zamanda çok fazla bağış alınabilmesine imkan tanıdığına dikkati çekti.

Yazıcı, seferberliğin bir iyilik hareketi olduğunu kaydederek, kan bağışının hem hastaların sağlığına kavuşması hem de donörlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemini vurguladı.

Bağışlanan kanın laboratuvarda işleme tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrılarak üç kişiye hayat verdiğine dikkati çeken Yazıcı, özellikle salgın sürecinde ve kış aylarında kan bağışının öneminin bir kat daha arttığını belirterek tüm duyarlı kişileri kan vermeye davet etti.



