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İstanbul için sınırları zorlayan dev proje! 2 havalimanı YHT ile birbirine bağlanacak

İstanbul'da İpek demiryolu güzergahının en kritik noktası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirilecek Yüksek Hızlı Tren ile, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı birbirlerine bağlanmış olacak.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:08
İstanbul için sınırları zorlayan dev proje! 2 havalimanı YHT ile birbirine bağlanacak

Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı birbirlerine bağlanıyor.

2016 yılının Ağustos ayında hizmete alınarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını üçüncü kez karayolu ile birbirine bağlayanYavuz Sultan Selim Köprüsü, mevcut ulaşım ağı Kuzey Çevre Otoyolu ile birlikte hızlı uçuşa kolaylıkla ulaştırıyor. Halihazırda konfor, zaman ve tasarruf imkanları sunan köprü ve otoyol, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni yüzü İstanbul Havalimanı’na ulaşımın en hızlı rotası durumunda.

Masadaki projeler ışığında karayolunda hızlı ulaşım demir yoluna da taşınıyor. Raylı sistemlerde ulaşılan kilometre sınırları da epey zorlanacak.

İki havalimanını YHT ile bağlayacak

Köprünün Türkiye açısından ekonomik anlamda birden fazla kritik öneme sahip. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, demir yolu ulaşımında kıtalar arası yolculuklarda iki havalimanını kesintisiz şekilde birbirine entegre edecek. Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstanbul’daki iki havalimanı; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları uzun bir ulaşım ağı ile bağlanacak.

Etüt-proje çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçtiğmiz gün katıldığı bir toplantıda İpek Demiryolu projesi kapsamında yapılması planlanan demiryolu projesine ilişkin  etüt-proje çalışmalarının tamamlandığını belirtmişti. Bakan Turhan söz konusu proje hakkında bilgiler aktararak, “Kocaeli için kritik önemdeki demiryolu projesini de hayata geçireceğiz. O da Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Demiryolu projesi. Bu hat İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edecektir. 118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkanları dahilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:08
  1. Kocaeli
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı
  4. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  5. Yüksek Hızlı Tren (YHT)
  6. dev proje
  7. havalimanları birbirine bağlanıyor

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  • AbdülkadirAbdülkadir55 dk önce
    İmamoğlu havlar şimdi yine: İsraf! İsraf! diye...

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