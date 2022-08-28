İstanbul için peş peşe uyarı! Hafta boyunca etkili olacak

İstanbul için beklenen sağanak yağmur için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Pazartesi gününün ardından sağanak yağışların İstanbul'u etkisi altına alacağı belirtildi. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda Ankara ve İzmir'de ise havanın hafta boyunca güneşli olacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor..

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor..

İstanbul risk altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbul dikkat çeken iller arasında yer aldı. İstanbul'da salı günü başlayan sağanak yağışların cuma gününe kadar süreceği belirtildi.

Milyonlarca İstanbullunun sağanak yağışlardan meydana gelecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi..

İşte 5 günlük hava durumu

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA