İstanbul için nefes aldıran koronavirüs açıklaması

Çin'den dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de de etkisini gösterdi.

Son günlerde atış gösteren vakaların ardından ölümcül virüse karşı yeni tedbirler alındı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı biraz olsun rahatlatacak ifadeler kullandı.

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde İstanbul’un toplam vakaların yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkat çeken Recep Öztürk, şunları söyledi:

"Haziran ayında yeni normal dönemin başlaması ve İstanbul’un dışına çıkan nüfus sebebiyle İstanbul’da vaka oranları Türkiye ortalamasına göre nispeten azaldı. Yüzde 50’nin üzerinde vaka sayıları toplamda yüzde 44’lere kadar düştü. Son 7 günlük vak'alara baktığımız zaman İstanbul Türkiye vak'alarının yüzde 12 kadarını oluşturuyor"

"Bir konu yanlış anlaşılıyor"

Koronavirüsle ilgili doğru bilen bir yanlışa da vurgu yapan Bilim Kurulu üyesi; "Koronavirüsü gençlerde daha az görülüyor yanlışına kapılınıyor" dedi.

İşte Bilim Kurulu üyesi Recep Öztürk'ün o açıklaması:

“Gençlere baktığımızda bir konu yanlış anlaşılıyor. Koronavirüsü gençlerde daha az görülüyor yanlışına kapılınıyor. Gençlerde daha az görülmüyor ama gençlerde ölüm ve ağır seyir daha azdı. Tüm dünyada böyledir. Gençlerin daha fazla kontrolsüz bir şekilde bir araya gelmesi haliyle gençler arasında vakaların artmasına neden oluyor. Bir düğünde halay çekenler, bir maç izleme de bir araya gelenler gibi etkinlikler beraber olan gençler yakın temas kurduklarını biliyoruz. Bu hatalardan bir diğeri ise bu hastalık gençlerde seyir etmiyor diye tedbir korunmaya yönelik tedbirleri ihmal ederek biraz daha kurallara uyumsuzluk az bu nedenle gençler arasında vaka sayıları fazla görülüyor”

Uyarıda bulundu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Eylül ayında yeni normal dönemdeki dalgalanmalara dikkat çekerek "Koronavirüs tedbirlerine uyulmaması takdirde kayıplar ve vak'alar artar'' uyarısında bulundu.