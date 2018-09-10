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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 00:40
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 00:40
  1. İstanbul
  2. yağmur
  3. sağanak
  4. sağanak yağmur

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