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Aktüel

İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 23:23:57 -
İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra İstanbul’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

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