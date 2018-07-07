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İstanbul için kritik uyarı! Sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre temmuz ayında İstanbul'da çöl sıcakları görülecek.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:20
İstanbul için kritik uyarı! Sıcaklıklar...

Ağustosun ikinci yarısında ve eylülde ise temmuza göre daha serin günler geçireceğiz. Temmuzda Akdeniz hariç, bütün bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Akdeniz'de ise mevsim normallerinde seyredecek. Özellikle İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde sıcaklar kendini bir hayli hissettirecek. Ağustosta Marmara ve Ege'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar beklenirken, özellikle İç Anadolu, mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak sıcak geçecek. Eylülde sadece İç Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklenirken, diğer bölgelerde normal sıcaklık öngörülüyor.

GÜNLÜK DALGALANMALAR

Metoroloji uzmanları da sıcak geçecek yaz dönemine dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "15 Temmuz'a kadar Türkiye serin olurken, 15 Temmuz'dan sonra sıcaklar bastıracak. Ağustosun ilk yarısına kadar sıcaklar sürecek. Sıcaklıklarda günlük dalgalanmalar görülecek" dedi.

40 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medyada açıklamada bulundu. Şen, "Bu yıl özellikle temmuz, ağustos ve eylülde aşırı sıcaklara maruz kalabiliriz. Sıcaklıklar son 1 hafta hariç ortalamanın üzerinde seyrediyor. İstanbul'da temmuz ağustos günlük en yüksek sıcaklık ortalaması 27-28 derecenin üzerinde olacağı öngörülüyor. Bu şu anlama geliyor, 32-33 derece olacak günlerin sayısı fazla. Ne kadar derseniz de yaklaşık 60 günün 35-40 günü sıcak olacak" dedi. Atmosferdeki nemin de fazla olacağını belirten Şen, "Bu durumda İstanbul'da sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkabilir" diye ekledi.

Sabah

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:20
  1. İstanbul
  2. Sıcak havalar

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