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İstanbul için korkutan tsunami tahmini! "Deprem en kötü ihtimalle..."

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy,"Yabancı ve yerli yer bilimcilerinin ortak fikri; gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7'den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabilir. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir" ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
İstanbul için korkutan tsunami tahmini! "Deprem en kötü ihtimalle..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı" başladı. Çalıştayın açılışına AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ülkemiz ekonomik anlamda gelişmiş bir ülkedir. Sadece bilime dayanarak, depremle, tsunamiyle, sel ve heyelanlarla, küresel iklim değişikliğiyle baş edebiliriz. Buna inanmalıyız. Ülkemiz için gerekli olan tek şey saygıdeğer yöneticilerimizin göstereceği siyasi irade ve desteğidir. Yapılanları övmek elbette yapacaklarımız için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Ama bu çalıştayın amacı yapılanları övmek değil, geleceği tesis etmek için, daha iyiyi ortaya koymak için eksikleri bulmaktır" diye konuştu. 

"EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 7.7'YE BİLE VARABİLİR"

Ersoy, olası İstanbul depremine dikkat çekerek, "Yabancı ve yerli yer bilimcilerinin ortak fikri; gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7'den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabilir. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir. Elbette ülkemizde büyük deprem oluşturabilecek pek çok fay kuşağı bulunmaktadır. Ama nüfus, yapı, finansal yoğunluk açısından Marmara'yı daha çok konuşmamız gerektiği bir gerçektir. Bu yüzden Marmara'daki deprem sorunu bir milli güvenlik sorunu gibi el alınmalıdır" dedi. 

Ersoy, ilklim değişikliğine dikkat çekerek, "Değişime bağlı olarak yaşanan aşırı kış ve yaz koşulları, şiddetli fırtına ve hortumlar, sel ve su baskınları, heyelan ve toprak kaymaları artık şehirlerimizde sıkça yaşanan sıradan olaylar haline gelmiştir. Bunlar doğal kaynaklı değil, insan kaynaklı şehir afetleridir. Son günlerde İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan toprak kaymalarında tek suçlu olarak ilan edilen şiddetli yağışlar kötü mühendislik örneği defolu inşaatları ifşa etmiştir" şeklinde konuştu. 

"TÜRKİYE VE İSTANBUL AFETLERE HAZIR MI?"

Ersoy'un ardından söz alan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD'ın tek başına çok fazla "Türkiye ve İstanbul afetlere hazır mı?" sorusuyla muhatap olduğunu belirterek, "Bu soru tek başına AFAD'ın cevaplayabileceği bir şey değil. Bu soru İstanbul'da yaşayan her bireyle, her bir kurumla, özel sektörle, hep beraber açıklamamız gereken bir soru. AFAD olarak müdahale konusundaki kapasitemizi 1999 yılına göre çok ileriye taşıdık, çok iyi bir yere geldik. Ancak afet yönetimi dediğimiz şey sadece arama, kurtarmadan ibaret değil. Arama, kurtarma bundan 30-40 önceki yapının önem verdiği bir kavram. Kentsel dönüşüm, şehirlerin dönüşümü, bireylerin eğitim, ilkyardımın yaygınlaştırılması ulaşımın sağlanması gibi konular tamam olduğunda ancak o zaman tam olarak hazırız diyebiliriz. Afet yönetimi birlikte çalışmayı gerektirir. Bugünden dantel gibi öreceğiz biz bu çalışmayı ki, en sonunda istediğimiz yere varabilelim. Afet yönetimi bitmeyen bir süreçtir. Afet yönetimi birbirini tekrarlayan stratejik planlar gibidir. Yaparsınız, ilerlersiniz, sonra tekrar kontrol eder  bir daha baştan planlamaya başlarsınız. İnsanoğlu tabiatla, yeryüzüyle beraber yaşamayı öğrenmek zorunda" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
  1. İstanbul
  2. deprem
  3. tsunami

YORUM YAZ

  • analizcianalizci50 dk önce
    SALLAYINBAKALIM ,MEYDAN BOŞ, BENDE DİYORUM 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAKMARMARA ACIKALRINDA ORTASINDA DERİNLİĞİ 7.5 KM DİYE, BİLİM ADAMLARININ ORTAK FİKRİ OLAYDI COK ORTAYA KONULACAK ARGÜMAN VAR , NASILSA UZUN VADEEKONOMİSTLERİN SALLAMASI GİBİ, ŞÖYLE OLACAK BÖYLE KAZNIRSINIZ..MADME COK BİLİYON SEN KAZAN NE TV DE 3-5 BİNLİRAYA SÜRTÜYORSUN ?
  • analizcianalizci49 dk önce
    ... İKİ AYET DAHA FAZLA PAYLAŞIN ÜÇ BEŞ HADİS PAYLAŞIN, EMSAL KİŞLERİN HAYATLARINI KISA BİYOGRAFİ OLARAK ATINBIRAKIN TEL MAŞA İŞLERİNİ
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