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Gündem 'İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar'... Murat Kurum konuşuyor
Gündem

'İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar'... Murat Kurum konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 12:39:00 - 2024-03-28 12:54:36

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar programında konuşuyor. Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununu çözeceklerini belirtirken, "Birinci yılın sonunda raylı sistem 420 kilometreye çıkacak" dedi.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar programında açıklamalarda bulunuyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul için acilen tedbir alınmalı ve projelerimiz uygulamaya konmalıdır.

Bir yandan sahada çalışırken bir yandan da projelerimizin hazırlanması noktasında yoğun bir mesai içerisinde olduk.

İstanbullular birinci günden itibaren, millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir yönetimin geldiğini hissedecekler.

Göreve geldiğimiz günden itibaren İstanbul'da yeni, katılımcı ve şeffaf bir yönetimi hakim kılacağız
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"İSTANBUL'UN TRAFİĞİNİ ÇÖZECEĞİZ"En büyük sorunların başında trafik çilesi geliyor.

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"YENİ METRO HATLARI HİZMETE ALINACAK"

5 yıldır tek bir adım atılmıyor. Adeta İstanbul'un gücü durduruluyor.

İlk görev yılımızın sonunda şu an 379 buçuk kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 40.6 kilometre daha uzatarak 4 yeni hattımızı hizmete alacağız ve 1 yılın sonunda 420 kilometreye çıkarmış olacağız.

Apar topar bir göz boyama ihalesi yapmaya kalktılar. Şov malzemesi yaptılar ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Biz, bu gidişi durduracağız.

 

Ayrıntılar birazdan...

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