0553 313 94 23

İstanbul için bir uyarı daha! Saat verildi

İBB, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden sonra İstanbul Valiliği de uyarı yayınladı. Valilik gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:22
İstanbul için bir uyarı daha! Saat verildi

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) olması bekleniyor. Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anından kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Gece etkisini arttıracak

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel uyarısı

Yağışın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ani yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İBB de uyarmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren fırtınanın bugün akşam saatlerinde tekrardan başlamasının ve pazar günü de etkisini devam ettirmesini beklediklerini açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen fırtınada 18 evin çatısının uçtuğunu, 32 ağacın devrildiğini ve 28 evi su bastığını belirten İBB, İstanbullulara dikkatli olma çağrısında bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:22
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ44 dk önce
    ALLAH*ım TÜRKİYE*mizi devletimizi, milletimizi, tüm doğal afetlerden terör belasından ve hainlerin şerrinden korusun. Amin.
  • MisafirMisafir50 dk önce
    Belediye önlemini almalıdır. Mesela her işyeri önlerinde veya her bölgede suu gideri olmalıdır.Ikincisi.Bu sözüm Bozok üniversitesi hastanesinden bahsedeceğiz.Bozok üniversitesitesi 1.Hastane sıkıntıları yani temizlik personeli yetersizliği madem hastane kurulmuş neden kapasitesi kadar eleman alınmıyor.Alınması şarttır.2.Hastane 210 yataklı servisler yoğun bakımlar ameliyathaneler ve diğer birimleryönetimacilen toplanmalı gereken önlemleri almalıdır3.Hastane personelleri hastalara karşı güler yüzlü olmalıdır 4.İşleyişin seri olarak yürümesindeher bölümlerde personel olması şarttır.5.Hastaların vede hastane personellerinin talepleri dikkate almalıdır

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hangi durumlarda namaz bozulabilir?
  1. Hangi durumlarda namaz bozulabilir?
  2. Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
  3. 1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak..
  4. KHK'lılarla yapılan toplantıya baskın..
  5. ABD medyasından dikkat çeken Su-35..
  6. İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Ekim..
  7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
  8. Yargıtay, gelin ile kaynananın aynı..
  9. Askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1..
  10. İstanbul için bir uyarı daha! Saat..
  11. Nusaybin'de hain saldırı!
  12. HDP ve PKK'dan Diyarbakır'daki anne ve..
  13. Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı..
  14. Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
  15. İran resmen duyurdu: Mutlaka..
  16. 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
  17. Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!
  18. Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den..
  19. Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk..
  20. AK Partili belediye Ahmet Şimşirgil'in..
  21. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
  22. Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
  23. 14 milyon çalışana yüksek maaş müjdesi
  24. Ekrem İmamoğlu 'İlgi yok diye..
  25. Son dakika deprem! Korkutan bir deprem..
  26. Erdoğan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk..
  27. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat..
  28. Muhalifler ilk kez tek çatı altında..
  29. Emeklilik yaşı ve emeklilik prim günü..
  30. AFAD açıkladı: 4.3'lük bir deprem..
Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli oldu!
Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli oldu!
Memura ek zam! İşte oranlar
Memura ek zam! İşte oranlar
Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi
Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi