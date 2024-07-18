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Gündem İstanbul için Afrika sıcakları uyarısı
Gündem

İstanbul için Afrika sıcakları uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 12:17:00 -
İstanbul için Afrika sıcakları uyarısı

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğu açıklandı. Sıcak hava dalgasının pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı. Sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilecek.

AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul'da, gün boyu benzer hava şartlarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Aynı verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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