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Gündem

İstanbul, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'ye girerken okuduğu tekbir ile inledi

86 yıl müze olarak kalan Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:13:00 - 2020-07-24 11:16:07

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor.

İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

İstanbul tekbirlerle inledi

İstanbul, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mekke'yi fethettikten sonra binlerce Müslüman ile birlikte şehre girerken okuduğu tekbir ile inledi.

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