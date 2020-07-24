İstanbul, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'ye girerken okuduğu tekbir ile inledi
86 yıl müze olarak kalan Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor.
İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.
İstanbul tekbirlerle inledi
İstanbul, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mekke'yi fethettikten sonra binlerce Müslüman ile birlikte şehre girerken okuduğu tekbir ile inledi.