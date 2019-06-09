İstanbul havalimanlarından 40 milyon yolcu geçti
Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’ndan bu yılın ilk beş ayında 39 milyon 719 bin 547 yolcu seyahat etti.09 Haziran 2019 Pazar 11:04
Yılın ilk beş ayında İstanbul’daki havalimanlarından icra edilen 275 bin 878 seferle 39 milyon 719 bin 547 yolcu seyahat etti. 6 Nisan’dan itibaren ticari seferlere kapanan Atatürk Havalimanı’ndan 2019 Ocak-Mayıs döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Atatürk Havalimanı’ndan bu dönemde iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu konuk edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilk beş ayda 13 milyon 688 bin 426 yolcu, İstanbul Havalimanı’nda da 9 milyon 958 bin 587 yolcu ağırlandı.
YORUM YAZ