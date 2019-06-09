İstanbul havalimanlarından 40 milyon yolcu geçti

Yılın ilk beş ayında İstanbul’daki havalimanlarından icra edilen 275 bin 878 seferle 39 milyon 719 bin 547 yolcu seyahat etti. 6 Nisan’dan itibaren ticari seferlere kapanan Atatürk Havalimanı’ndan 2019 Ocak-Mayıs döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Atatürk Havalimanı’ndan bu dönemde iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu konuk edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ilk beş ayda 13 milyon 688 bin 426 yolcu, İstanbul Havalimanı’nda da 9 milyon 958 bin 587 yolcu ağırlandı.